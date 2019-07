Secretaria de Controle Interno cria versão de Protocolo Eletrônico para tramitação de notas fiscais

No intuito de garantir mais transparência aos procedimentos da administração pública, tanto no repasse de informações a fornecedores e prestadores de serviços, quanto na localização de notas fiscais durante as etapas necessárias até a efetivação do pagamento, a Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, através da servidora Juliana Pereira de Souza Barros, elaborou uma versão do Protocolo Eletrônico voltada à tramitação de notas fiscais, bem como requereu a implantação do mesmo dentro do sistema CONAM, que desenvolveu a ferramenta sem custo para a Prefeitura.

“A partir de então, dentre as prefeituras atendidas pela CONAM, somos pioneiros em utilizar este sistema que nada mais é que uma ferramenta digital de gerenciamento do trâmite das notas fiscais ou similares que substituirá o habitual ‘caderno de protocolo’, trazendo mais lisura e agilidade aos procedimentos”, explica Juliana Pereira.

Ela conta que, no intuito de instruir as Secretarias que, a partir de 01/08 passarão a fazer uso dessa nova ferramenta, e esclarecer os possíveis dúvidas a respeito, entre 15 e 19/07 os servidores da Administração Direta responsáveis pelo serviço de notas fiscais serão capacitados.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: CSul