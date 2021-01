Secretaria de Controle Interno capacita servidores

Evento acontecerá na sede do INPREV.

Na próxima quarta-feira (27), a Secretaria Municipal de Controle Interno – SECON, realizará mais uma capacitação, agora com os servidores que atuam na conferência das Prestações de Contas de transferências de recursos públicos, inclusive de Emendas Impositivas.

O evento, que acontecerá no auditório do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varginha – INPREV, terá início às 8h.

Nessa oportunidade, os novos servidores que ingressam na Administração Pública Municipal poderão se capacitar, assim como os servidores que já atuam na área, há algum tempo, terão condições de aprimorarem seus conhecimentos e se atualizarem.

Fonte: Ascom Prefeitura de Varginha/Foto: Divulgação