Sebrae Minas realizará duas capacitações em Varginha

Calendário temático tem orientações presenciais e a distância sobre tendências e oportunidades setoriais. Neste mês, ações são voltadas para o segmento da beleza

A partir deste mês, o Sebrae Minas promove, mensalmente, atividades de capacitação e orientação empresarial específicas de segmentos com maior demanda de informações por empreendedores.

Neste ano, o Calendário Temático irá oferecer dicas, oportunidades e estratégias para pequenos negócios ligados a beleza, moda, saúde e bem-estar, economia criativa, mercado pet, agronegócios, alimentação, turismo e artesanato, tecnologia e inovação, e negócios sociais. Confira a programação completa no site do Sebrae Minas.

As atividades são realizadas pela internet, com conteúdos diversos disponibilizados no site, no blog e nas mídias sociais, e também presencialmente, nos 60 pontos de atendimento da instituição em todo o estado.

Para começar, em fevereiro, o Calendário Temático será sobre “Beleza”. De acordo com um levantamento do Sebrae Minas, dos mais de 852 mil Microempreendedores Individuais (MEI) no estado, até o final de 2017, 107 mil eram cabelereiros, trabalhavam com estética e outros serviços de cuidados com a beleza ou estavam no comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal.

Para aproveitar as oportunidades deste mercado, os empreendedores poderão ter acesso ao Vídeo Dicas pelo Youtube, no canal do Sebrae Minas, com o empresário Leandro Luiz Pego, da Barbearia Clip. Ele falará sobre iniciativas digitais inovadoras e criativas que podem contribuir para o sucesso de um pequeno negócio no segmento da beleza.

Já no dia 16, foi disponibilizado para download gratuito o e-book temático exclusivo “Dicas para Negócios da Beleza”. No site do Sebrae Minas, foi transmitidonesta terça-feira, o Vídeo Chat com a analista Samira de Carvalho Ribeiro Souza, que vai abordou temas como tendências e oportunidades do segmento, gestão para salão de beleza e barbearias, Lei Salão Parceiro, gestão de equipes e motivação e estratégias de mercado. Além disso, todas as dúvidas dos empreendedores serão respondidas ao vivo.

Presencialmente, o Sebrae de Varginha oferecerá duas capacitações, no dia 26 de fevereiro. Das 8h às 12h, a oficina Mídias Sociais apresentará ao MEI como a Internet pode contribuir para promover os seus negócios, tornando-o mais competitivo. Das 14h às 18h, será promovida a oficina Como planejar a sua empresa para crescer, em que o microempreendedor individual será capacitado para compreender a importância do planejamento na atividade empreendedora e aplicar o conhecimento adquirido para elaborar de um plano para a sua empresa, estabelecendo metas e formas ordenadas de avaliação do negócio. As ações serão realizadas na sede da instituição (Praça Dr. Naylor Salles Gontijo, 160 – Vila Pinto).

No dia 27, haverá entrevista especial no blog BlogSebrae-MG Com Você com o administrador e contador Rogério Salgado, do Salão Clip Imagem e Barbearia Clip. Ele contará sobre sua experiência no mercado, auxiliando outros empresários.

Ainda durante todo o mês, os interessados poderão baixar materiais sobre: boas práticas para salões, checklist úteis, manuais sobre como montar negócios desse segmento e muito mais. No interior do estado também haverá atividades presenciais. Acompanhe a programação no www.sebrae.com.br/minasgerais.

Serviço:

Oficinas Presenciais – Calendário Temático

Data: 26/02/2018

Horário: Mídias Sociais: das 8h às 12h / Como planejar a sua empresa para crescer: das 14h às 18h.

Local: Sebrae Varginha (Praça Dr. Naylor Salles Gontijo, 160 – Vila Pinto)

Investimento: R$ 30

Informações e inscrições: Sebrae Varginha (35) 3680.5100 ou varginha@sebraemg.com.br.

Foto: Reprodução