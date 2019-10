Sebrae Minas oferece capacitações e eventos no mês de outubro, em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Inscrições pelo telefone (35) 3690-5100 ou no site www.sebraemg.com.br

A agência de atendimento do Sebrae Minas em Varginha preparou diversos eventos voltados para capacitação ao longo do mês de outubro. São cursos, palestras e oficinas destinadas aos empreendedores, empresários e profissionais que buscam se atualizar com o que há de mais novo no mercado. Para ficar por dentro da programação, disponível todos os meses, e fazer a sua inscrição basta entrar em contato com o Sebrae Minas, pelo telefone (35) 3690-5100 ou pelo www.sebraemg.com.br.

Programação:

Jornada Empresarial: o tema da Jornada deste mês será o Mundo Digital, com a palestra “Transformação 4.0 – Como não ser engolido pela mudança”, na qual serão abordadas as mudanças tecnológicas implementadas pela indústria 4.0 e o impacto delas no mercado. A Jornada será realizada no dia 24 de outubro, às 19 horas, no auditório do Sebrae Minas, em Varginha. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo telefone (35) 3690-5100, no link https://loja.sebraemg.com.br/detalhe/8061/jornada-empresarial ou diretamente na agência Sebrae Minas em Varginha.

A Jornada Empresarial é um evento mensal realizado pelo Sebrae Minas, em Varginha. Em cada mês, um novo tema é abordado para capacitar o empresário e aproximá-lo das novas tendências e inovações

Digital Week: evento de marketing digital, com três oficinas sobre Facebook, Instagram e WhatsApp e um Talk Beer. O valor do ingresso para cada oficina é de R$ 40, com direito a desconto para aqueles que optarem por fazerem as três oficinas. O evento será realizado nos dias 29, 30 e 31 de outubro, na agência do Sebrae Minas, em Varginha. Inscrições e informações no link: https://loja.sebraemg.com.br/digital-week.

O objetivo é sensibilizar os participantes sobre a importância de usar marketing de digital como ferramenta para alavancar os negócios. Para finalizar a semana, no dia 31/10, às 19h será realizado um Talk Beer, evento gratuito no restaurante Degraus, onde acontecerá um bate papo entre empresários e especialistas do marketing digital sobre as oportunidades do on-line. Serão discutidas formas de posicionar marcas e produtos no mundo digital, para melhorar a performance do negócio.

SebraeLab

É um espaço de estímulo à criatividade e à inovação, que fica dentro da agência do Sebrae Minas em Varginha (praça Doutor Naylor Salles Gontijo, 160, Vila Pinto) e também oferece capacitações todos os meses. Conheça a programação:

Meu Robô: oficina gratuita destinada aos professores de escolas públicas e particulares, na qual poderão aprender a criar os seus próprios robôs, por meio de programação de dispositivos mecatrônicos simples. O programa também estimula a criatividade e a habilidade de resolução de problemas, abordando novas tecnologias e as profissões que compõem áreas do conhecimento como: ciências, tecnologia, engenharia e matemática. O objetivo é que os professores repassem o conhecimento para seus alunos em sala de aula. O projeto Meu Robô será realizado no dia 26 de outubro, no Sebrae de Varginha, de 8h às 17h. As vagas são limitadas. Informações e inscrições pelo telefone (35)3690-5100.

Workshop Google Classroom – Sala de aula Conectada: oficina gratuita e destinado aos professores, que será realizada no dia 24 de outubro, de 18h30 as 20h30. Inscrições e informações no link https://bit.ly/2plHmDp

Quintalks – Como as startups impactam sua vida? Palestra interativa, direcionada aos microempreendedores, empresários e interessados em empreender. Será realizada no dia 31 de outubro, de 18h as 19h. Inscrições pelo telefone (35) 3690-5100. A entrada é gratuita, mas é solicitada a doação de 1 brinquedo ou 1 kg de alimento não perecível.

Fonte: Sebrae / Foto: Divulgação