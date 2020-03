Sebrae: Construção civil, moda e varejo tradicional estão entre os setores mais afetados pela crise do Coronavírus

Pin Compartilhar 0 Compart.

Mapeamento da instituição mostra que segmentos mais impactados somam 12,3 milhões de empresas, que empregam 21,5 milhões de trabalhadores. Para enfrentamento da crise, Sebrae Minas lança campanha para apoiar os empreendedores.

Construção civil, alimentação fora do lar, moda e varejo tradicional são alguns dos setores mais impactados pela pandemia do Covid 19 no Brasil. Mapeamento do Sebrae mostra que, além destes, outros 10 segmentos estão entre os mais afetados e totalizam mais de 12,3 milhões de negócios, que respondem por mais de 21,5 milhões de empregos. O total de pessoas empregadas nas pequenas empresas é de 46,6 milhões, segundo dados da RAIS de 2018.

Preocupado com esse cenário, o Sebrae age para, além de prestar orientações práticas aos empresários, mensurar quais são os principais segmentos que podem ser afetados pela crise e contribuir com a redução do impacto econômico da doença sobre as micro e pequenas empresas.

Setores de serviços educacionais, logística, transporte e tecnologia também estão com o alerta ligado e preocupam por movimentarem, juntos, uma massa salarial anual superior a R$ 238 bilhões.

Políticas Públicas – Além de colocar todo o seu corpo técnico dedicado a oferecer soluções aos donos de pequenos negócios sobre como lidar melhor com a crise, o Sebrae construiu um conjunto de propostas que foi entregue ao Ministério da Economia sugerindo ações em quatro frentes:

Redução de custos: políticas públicas para redução de alugueis, folhas de pagamento, encargos trabalhistas, empréstimos bancários, entre outros; Viabilização de fluxo de caixa: linhas especiais para alongamento de prazo com fornecedores e empréstimos bancários, disponibilização de sistemas de garantias, prorrogação do prazo para recolhimento de tributos, unificação da data do FGTS; Manutenção de empregos: ampliação e simplificação do uso de banco de horas, férias coletivas, redução e/ou escalonamento de jornada de trabalho, home office e suspensão do contrato de trabalho com direito ao seguro desemprego por período limitado; Orientação: apoio ampliado, especializado e gratuito aos empresários de micro e pequenas empresas, com foco na adequação da operação dos negócios, permitindo a redução dos custos, manutenção dos empregos e sobrevivência das MPE neste período.

“A mudança é condição básica, cada dia mais inerente a qualquer negócio. Porém, a crise atual potencializa esta necessidade. Por isso, é de vital importância que os empreendedores mantenham o foco na mentalidade de aprendizado, crescimento e resiliência, na busca por alternativas e estratégias de sobrevivência e, principalmente, para o fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas (MPEs)”, comenta o analista do Sebrae Minas, Francis Lago.

Em frente, Empreendedor!

O Sebrae Minas lançou nesta segunda-feira (23), a campanha Em frente, Empreendedor! Conte com o Sebrae Minas na luta contra o Coronavírus. A ação consiste na oferta de palestras on-line, cursos, cartilhas, infográficos, e-books e outros conteúdos digitais exclusivos que podem ser acessados por meio do endereço http://sebrae.mg

O conteúdo do portal concentra respostas a diversas dúvidas dos empreendedores, que intensificaram a busca por atendimento no Sebrae nas últimas semanas. As consultas mais recorrentes são relacionadas a temas como vendas on-line, marketplaces, modelos de delivery, financiamento e refinanciamento, trabalho remoto, entre outras.

Na campanha Em frente, Empreendedor! Conte com o Sebrae Minas na luta contra o coronavírus, o Sebrae Minas busca responder estas e outras questões com conteúdo de diferentes formatos, para facilitar a vida do empreendedor.

Palestras on-line

Ao longo desta semana, os empreendedores poderão conferir, diariamente, no portal http://sebrae.mg, palestras on-line com conteúdo inédito de orientação empresarial. Os vídeos abordam temas como gestão financeira, crédito, liderança, marketing digital, estratégia e gestão, entre outros, tudo com foco no cenário de enfrentamento da pandemia.

O acesso a todo o conteúdo do portal é livre e gratuito. O empreendedor ainda pode entrar diretamente em contato com o Sebrae Minas para esclarecer dúvidas e ter orientações personalizadas por videoconferência, WhatsApp (31) 9822-8208 e telefone (0800 570 0800).

Fonte: Sebrae / Foto: Pixabay