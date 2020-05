Saúde do Sul de Minas será fortalecida – Deputado Professor Cleiton destinou mais de R$6,6 milhões para municípios da região

Pin Compartilhar 0 Compart.

Pensando no fortalecimento da saúde, em meio ao atual cenário de Pandemia Mundial, o deputado Professor Cleiton -PSB destinou R$6.635.000 para municípios da região. Os recursos, de emendas impositivas, serão direcionados para as cidades, e poderão ser usados diretamente no enfrentamento ao COVID-19.

No último sábado (9), já foram publicadas parte dessas indicações para a área da saúde. Em outras palavras, foi autorizado o repasse financeiro, no valor de R$ 2.396.617,00 para as cidades Aguanil, Aiuruoca, Brasópolis, Campo do Meio, Candeias, Careaçu, Carmo da Cachoeira, Carmo do Rio Claro, Conceição da Aparecida, Coqueiral, Elói Mendes, Ibitiúra de Minas, Ilicínea, Itamonte, Lambari, Maria da Fé, Monte Sião, Paracatu, Paraguaçu, Pouso Alegre, Santana da Vargem, Santana do Jacaré, Três Pontas e Varginha.

As outras cidades, indicadas, ainda aguardam liberação, como Alpinópolis, Boa Esperança, Bueno Brandão, Camanducaia, Cambuquira, Campanha, Ibiraci, Itapeva, Lavras, Mario Campos, Natércia, Nepomuceno, Passa Quatro, Santa Rita de Caldas, São José da Barra, Seritinga, Toledo, Três Corações e Unaí.

É importante frisar que inicialmente 30 cidades serão contempladas, mas esse número deve subir. Além das cidades do sul de Minas, as cidades de: Paracatu, Brasilândia de Minas, Unaí, Águas formosas, Belo Horizonte, Naque e Santa rosa da Serra, também receberão desses recursos já autorizados.

As emendas, que já foram publicadas, estão aguardando o pagamento do Governo do Estado.

Em entrevista ao CSul nesta quarta-feira (13), o deputado explicou que “essas emendas que foram distribuídas pelos municípios do Sul de Minas, são emendas impositivas que o deputado tem direito a fazer suas indicações e claro, nós priorizamos as cidades do Sul de Minas. As emendas para a área da saúde foram liberadas quase que automáticas pelo Governo do Estado, nesses tempos de necessidade do fortalecimento da saúde pública e também, ao mesmo tempo, permitir que as prefeituras possam abastecer suas secretarias de saúde com EPI’s, de algumos insumos necessários no combate à pandemia da Covid-19. Quero agradecer ao Governo do Estado, essa atenção com os municípios do Sul de Minas e essa atenção especificamente com a saúde, nesse tempo de apreensão, angústia e preocupação com a Covid-19, mas na certeza que o fortalecimento da saúde pública traz também mais tranquilidade para nossa população, que vai estar amparada com aquilo que é necessário na linha de frente dessa pandemia”, enfatizou o deputado.

Emendas Parlamentares

As emendas parlamentares são ferramentas extremamente importantes que o Poder Legislativo tem para apresentar novas programações orçamentárias, que atenderão as demandas das comunidades que eles representam.

Fonte: Assessoria de Imprensa / Foto: Iago Almeida/CSul