Sarampo e pólio: Mais de 80% das crianças ainda não foram vacinadas em Varginha

A duas semanas do encerramento da campanha contra sarampo e paralisia infantil, que termina no dia 31 de agosto, apenas 18,47% das crianças com menos de cinco anos foram vacinadas em Varginha.

A baixa adesão chama a atenção pois semana passada foi registrada a terceira morte no país de crianças vítimas de sarampo. O último caso foi um bebê de sete meses de idade, em Manaus. A criança não havia recebido a vacina tríplice viral, contra sarampo, rubéola e caxumba. A primeira dose deve ser administrada aos 12 meses de vida e a segunda, aos 15 meses.

As outras duas mortes registradas no Brasil devido ao sarampo aconteceram em Roraima. Outro caso suspeito de morte pela doença está sob investigação em Manaus.

Mutirão

Sábado (18) haverá vacinação em massa nas policlínicas de Varginha para imunizar todas as crianças menores de 5 anos de idade. O horário de atendimento será de 8h até 17h.

Quem não encontrar a caderneta de vacinação, deve levar o filho assim mesmo para ser imunizado.

Sarampo

O Sarampo é uma doença infecciosa aguda, de natureza viral, grave, transmissível e extremamente contagiosa. Pode causar: febre, conjuntivite, mal-estar, tosse e manchas vermelhas na pele.

Poliomielite

A poliomielite é transmitida por água e alimentos contaminados ou contato com uma pessoa infectada.

Muitas pessoas infectadas com o poliovírus não ficam doentes nem apresentam sintomas. No entanto, aquelas que ficam doentes desenvolvem paralisia, o que pode ser fatal.

O tratamento pode ajudar, mas essa doença não tem cura. Propaga-se por água ou alimento contaminado.

O tratamento inclui repouso, analgésicos e ventiladores portáteis.

Fonte: Blog do Madeira.