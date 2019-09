Sarampo, caxumba e rubéola – Intensificação da vacina imuniza mais de 900 varginhenses

Pin Compartilhar 0 Compart.

Neste sábado (31), a Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) intensificou a vacinação contra o sarampo, caxumba e rubéola, em Varginha. Ação envolveu cinco equipes, com 40 profissionais, entre enfermeiros e técnicos de enfermagem.

Foram imunizados 968 varginhenses. Compareceram nos cinco postos de vacinação, 3.181 pessoas. Entre as faixas etárias que mais receberam as doses da vacina estão: 40 a 49 anos (337), 30 a 39 anos (327) e 20 a 29 anos (189).

Quem ainda não se vacinou, basta ir até uma Unidade de Saúde para receber a dose da vacina e também esclarecer todas as dúvidas sobre a doença.

O sarampo é uma doença respiratória grave, causada por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão ocorre quando o doente tosse, fala, espirra ou respira próximo de outras pessoas. A vacina é a única forma de prevenir a ocorrência de sarampo na população.

A coordenadora do Programa de Imunizações da SES-MG, Josianne Gusmão, reforça que a vacina é segura e eficaz na prevenção da doença. “Dessa forma, a principal ação da SES-MG para impedir o avanço da doença é manter a população protegida por meio da vacinação, mobilizando esforços para garantia de altas coberturas vacinais”, concluiu.

Quem deve se vacinar

• Todas pessoas com idade até 49 anos que não foram vacinadas (acima dessa idade, o Ministério da Saúde subentende que as pessoas possam ter tido a doença; quem já teve sarampo não vai ter mais; caso haja surto, a pessoa mesmo acima de 50 anos deverá ser imunizado novamente se for contato de caso positivo para sarampo);

• Crianças de 6 a 11 meses de idade (neste caso ocorre a intensificação, que é diferente de rotina, pois com 1 ano o bebê faz a primeira dose e com 1 ano e 3 meses receberá a segunda dose; assim, a pessoa de 1 ano e três meses a 29 anos tem que ter duas doses da vacina triviral ; de 30 a 49 anos tem que ter uma dose da vacina triviral);

• Jovens de 15 a 29 anos.

Foto: O Melhor do Sul de Minas Gerais