‘Santos Anjos de Portas Abertas’

A partir da próxima semana, o Colégio dos Santos Anjos inicia um novo projeto, no qual alunos do Ensino Fundamental e Médio poderão conhecer a instituição de maneira mais direta. Será possível participar de todas as experiências de um dia normal de atividades.

De acordo com a Diretora Pedagógica, Arlete Ribeiro Ramos Gomes, o objetivo é fazer com que os participantes sintam-se acolhidos e conheçam a proposta pedagógica, podendo assim retratar aos pais, a realidade da formação do processo de aprendizagem aqui oferecida”.

Os agendamentos deverão ser feitos pelo telefone: (35) 3221-5667.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Divulgação