Sancionada lei que reajusta tíquete dos servidores municipais

Foi sancionada a lei de autoria do Executivo, que reajusta o valor do tíquete-alimentação do servidor público que será pago no próximo dia 20.

Para os servidores ativos que ocupam cargos até o nível E-13, o valor do tíquete passa de R$ 350,00 para R$ 400,00 e para os demais servidores ativos, de R$ 235,00 para R$ 270,00. Já para os servidores inativos o tíquete alimentação passa de R$ 270,00 para R$ 300,00.

“É indiscutível que o tíquete contribuí como incremento da renda dos servidores, motivo pelo qual entendemos ser um benefício importante que deve ser mantido e ampliado”, disse o prefeito Antônio Silva .

“Desde de que assumimos a prefeitura temos tido todo o respeito para com nossos servidores, que sempre receberam seus salários em dia, juntamente com o tíquete-alimentação. Já pagamos o 13 salário, que certamente contribuirá para um final de ano mais tranquilos para todos aqueles que fazem a diferença na nossa administração”.

Fonte: Prefeitura de Varginha / Foto: Flickr.