Romeu Zema vem ao Sul de Minas para tratar de assuntos voltados à economia, vacinação e melhorias no trânsito

Governador esteve, nesta segunda-feira (11), nas cidades de Varginha e Três Pontas.

Redação CSul/Foto destaque: Reprodução CSul

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema esteve, nesta segunda-feira (11), em Três Pontas e Varginha, ambas no Sul do Estado. A visita de Zema à região foi pautada em três pilares: criação de terceira faixa na MG-167, que liga ambas cidades; acompanhamento do recebimento e o início da distribuição dos primeiros lotes de seringas agulhadas para vacinação contra a covid-19; e assinatura do decreto de ‘Liberdade Econômica’ em Varginha.

Terceira faixa e acostamentos na MG-167, entre Varginha e Três Pontas

Pela manhã, em Três Pontas, Zema anunciou obras na MG-167. Segundo o governador, o trecho ganhará uma terceira faixa de aproximadamente nove quilômetros interligando os dois municípios. Também serão feitos acostamentos em toda a área. A obra faz parte do programa Abrace uma Rodovia, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra).

Governador esteve, na manhã desta segunda-feira (11), em Três Pontas para anunciar criação de terceira faixa na rodovia que liga Três Pontas a Varginha/Foto: Gil Leonardi/Imprensa-MG

Ao todo, serão investidos R$ 14 milhões. Desse total, 80% são recursos de emenda federal, do deputado Diego Andrade, e estadual, do deputado Mário Henrique Caixa. Os outros 20% são do Governo do Estado. O objetivo do programa Abrace uma Rodovia, lançado em 2020, é justamente o de atrair investimentos por meio de emendas parlamentares para ampliar a manutenção da malha rodoviária mineira.

“Essa rodovia é extremamente importante para a região, uma das mais movimentadas, e com alta taxa de acidentes. E ainda tem a questão econômica, por ser uma das regiões que mais produz café no estado”, disse o governador. “O Estado, sozinho, jamais teria recursos para fazer essa obra, mas, com essa parceria – que espero ser a primeira de muitas -, com certeza conseguiremos fazer melhorias mais adequadas na nossa malha viária. Isso prova que com disciplina e criatividade podemos solucionar problemas”, completou Zema.

Distribuição de seringas agulhadas para vacinação contra a covid-19 em Varginha

À tarde, Zema esteve em Varginha para dois importantes compromissos. O primeiro foi acompanhar o recebimento e o início da distribuição dos primeiros lotes de seringas agulhadas para vacinação contra a covid-19 na região. Na última semana, na primeira etapa desse processo, foram encaminhadas para a Regional de Saúde de Varginha cerca de 300 mil unidades, que serão distribuídas aos 50 municípios que compõem a macrorregião a partir desta segunda-feira.

Em Varginha, Zema acompanhou o recebimento e o início da distribuição dos primeiros lotes de seringas agulhadas para vacinação contra a covid-19/Foto: Reprodução CSul

Ao todo, o Governo de Minas adquiriu, de forma antecipada, 50 milhões de seringas agulhadas. Deste total, 20 milhões já chegaram à Central Estadual de Rede Frios da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), em Belo Horizonte, que já iniciou a distribuição por todo o estado por meio das superintendências e regionais de Saúde.

Além das seringas, o Governo de Minas também adquiriu 617 câmaras refrigeradas para o armazenamento das vacinas. A estratégia começou a ser elaborada em setembro do ano passado, por meio do Plano de Contingenciamento para Vacinação contra a Covid-19. As ações da atual gestão estadual asseguraram a compra dos insumos e materiais para garantir mais agilidade na aplicação das vacinas na população mineira.

Assinatura de Decreto de ‘Liberdade Econômica’

Ainda em Varginha, dessa vez no Cessul Lab, o governador de Minas Gerais participou da assinatura pelo prefeito Vérdi Melo, do Decreto de “Liberdade Econômica” do município que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício de atividade econômica e dispõe sobre a atuação do Poder Público municipal como agente normativo e regulador visando o desenvolvimento econômico da cidade.

Ao lado do prefeito de Varginha Vérdi Melo, o governador de Minas Gerais acompanhou a assinou Decreto de ‘Liberdade Econômica’/Foto: Reprodução CSul

O referido Decreto tem por finalidade específica, dentre outras:

assegurar a todos, o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei;

assegurar os direitos a que se refere o art. 3o da Lei Federal no 13.874, de 2019, no que couber;

abreviar a eficiência na atividade empresarial, mediante a simplificação do trabalho administrativo e a eliminação de formalidades e exigências desproporcionais ou desnecessárias.

Brigada de Incêndio

Para finalizar, ainda em Varginha, Romeu Zema entregou, também, um caminhão de Brigada de incêndio para equipar o Aeroporto Regional do município. Vale ressaltar que, o aeroporto já possui um caminhão do mesmo modelo.