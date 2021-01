Romeu Zema cancela ponto facultativo no Carnaval em Minas Gerais

Segundo governador, medida é tomada devido à crescente da covid-19 no Estado.

Redação CSul/Foto destaque: Arquivo/Wikimedia

Em razão da pandemia por covid-19, o Governo de Minas Gerais decidiu por não conceder ponto facultativo nos dias do Carnaval de 2021. Assim, nos dias 15, 16 e 17 de fevereiro haverá expediente regular.

A medida tem por objetivo desestimular viagens e a ocorrência de eventos que possam gerar aglomeração e provocar o aumento de infecções pelo coronavírus.

Em Varginha

No último dia (21), Varginha, através de decreto, já havia definido o cancelamento do ponto facultativo no Carnaval – que ocorrerá, neste ano, entre os dias 12 e 17 de fevereiro. Segundo o prefeito Vérdi Lúcio Melo, na segunda-feira (15), o setor público municipal funcionará normalmente. Já na terça (16), está mantido o feriado e na quarta (17), o recesso acontece até às 12h.

Entrevista realizada no pátio da Prefeitura Municipal, contou com presenças do vice-prefeito, Leonardo Ciacci (à direita) do Secretário Municipal de Saúde, Luiz Carlos Coelho (centro), além de Vérdi Melo (à esquerda)/Foto: Reprodução CSul

Sobre a medida, Vérdi enfatizou que; “a prefeitura recomenda que o comércio funcione na segunda-feira (15)”. Segundo ele, a decisão é uma forma de conter viagens, já que o comércio estará funcionando.

Vale ressaltar que, oficialmente o Carnaval não é considerado feriado nacional, a data tem ponto facultativo e a definição fica a critério de estados e municípios.