RH ACONTECENDO lança e-book gratuito sobre práticas de Recursos Humanos

O RH ACONTECENDO é uma iniciativa do Grupo Educacional Unis, que através da Unidade de Educação Executiva, promove intercâmbio de informações, troca de experiências, networking e benchmarking entre profissionais de Recursos Humanos (RH) que atuam na região do Sul de Minas Gerais.

Os participantes do Grupo desenvolveram recentemente o primeiro e-book sobre as práticas de recursos humanos. A cada encontro serão produzidos conteúdos diferentes, em conjunto com os participantes.

Com uma proposta de criar um ambiente provocativo e de colaboração mútua entre os participantes, o Unis é responsável por articular e potencializar o desenvolvimento coletivo de seus parceiros, fazendo-os interagir com assuntos que perpassam pelas boas práticas de RH a discussões sobre tendências, novas tecnologias e o futuro do trabalho. Atualmente 60 empresas compõem o grupo efetivamente.

A motivação para criação e articulação do Grupo RH ACONTECENDO, surgiu das demandas das organizações da região que integram o Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL), onde se reúnem os CEO’s das principais organizações dessa região, e apontam que um dos principais fatores de crescimento das organizações são as pessoas, e nada melhor que trabalhar e preparas os RH’s de forma estratégica e conectada às principais tendências do mercado, para cumprir essa missão com ações práticas.

O primeiro e-book do Grupo RH ACONTECENDO pode ser baixado gratuitamente pelo site: drive.google.com/file/d/1CtUPxK0OUaPyP6boUR02K3rDkDuPwRuF/view