Revitalização do Centro retoma no Calçadão da Wenceslau Brás

Neste sábado (15), as obras de revitalização do Centro retornaram em Varginha.. Paralisadas devido ao Dia das Mães e Dia dos Namorados, as obras foram retomadas no trecho do Calçadão da Wenceslau Brás.

No local em questão, será trocado o piso atual por um intertravado. O trecho está fechado para acesso de veículos, por conta da movimentação de máquinas e algumas precauções quanto a carga e descarga dos estabelecimentos são tomadas.

O projeto visa melhorar a infraestrutura do centro comercial, proporcionando conforto à população. Qualquer dúvida ou maiores informações, podem ser retiradas na Secretaria de Obras.

De acordo com a Associação Comercial de Varginha – ACIV, “pedimos aos lojistas deste trecho, que preparem sua logística para carga e descarga de mercadorias, já que neste período não será possível o trânsito de veículos no referido local”.

Na noite deste domingo (16), redatores do CSul estiveram no Calçadão para registrarem o início das obras no local.

Fotos: Ana Luísa Alves e Iago Almeida/CSul