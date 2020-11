Réveillon de Varginha terá queima de fogos de artifício em seis pontos diferentes e live com artistas locais

Tradicional ‘Festa na Mina’ foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.

Redação CSul/Foto: Arquivo/Márcio Borges/Varginha Online

Neste ano, a tradicional ‘Festa na Mina’ não será realizada devido à pandemia do novo coronavírus. Durante coletiva de imprensa realizada na última semana, o Prefeito Vérdi Melo informou que, mesmo com a tradicional festa ‘cancelada’, a virada do ano não passará em branco.

“Não vamos deixar o Réveillon com a cidade triste”, disse o prefeito. A prefeitura planeja a queima de fogos silenciosos em seis pontos da cidade, ainda conforme o prefeito as localizações não serão divulgadas, “não vamos divulgar os locais, para evitar que haja aglomerações. Mas o objetivo é fazer com que toda a cidade consiga acompanhar a queima de fogos silenciosos”.

Mesmo não tendo a Festa na Mina, a prefeitura transmitirá uma live do Theatro Capitólio, com shows de diversos artistas locais. Mais informações ainda serão divulgadas pela prefeitura.

Conforme decreto, restaurantes e bares estão autorizados a funcionarem em horário especial até às 3h, na virada do ano. Todavia a prefeitura de Varginha reforça que, “deverão ser observados rigorosamente, os protocolos de saúde e segurança até o momento implementado e amplamente divulgado pela Prefeitura Municipal de Varginha, bem como, as normas pertinentes à Legislação Trabalhista e as convenções trabalhistas vigentes”.