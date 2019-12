Réveillon da Paz em Varginha terá show com a Banda Matrix

Pin Compartilhar 0 Compart.

Já está tudo pronto para a comemoração da chegada de 2020 em Varginha. A festa organizada pela Prefeitura Municipal ocorrerá na Praça da Mina do Campos Elísios, ao som da Banda Matrix, que promete uma noite inesquecível para a população da cidade e visitantes.

A festa vai começar às 21h, com show mecânico. A banda Matrix entra às 22h e permanece até as 02h da manhã, levando alegria, interação e muita festa para o público, com sucessos nacionais e internacionais, fazendo da passagem de ano uma grande festa para a família varginhense que comparecerá na Mina.

O show pirotécnico, com a queima de fogos silenciosos, vai iluminar a noite, dando as boas vindas para 2020.

“Tudo está sendo planejado para proporcionar uma noite agradável, marcada pela união de famílias e amigos, festejando a entrada de 2019. Toda a estrutura envolvendo segurança, limpeza, higiene e outros quesitos está sendo tratada e pensada de forma a garantir a segurança das pessoas”, disse o secretário de Turismo Barry Charles.

O vice-prefeito Vérdi Melo lembra que a exemplo das festas anteriores, o Réveillon contará com a presença da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiro “A quem agradecemos antecipadamente pela parceria. O que desejamos é que todos curtam a festa realizada pela prefeitura, em clima de paz e amor, e que a esperança se renove nos corações de cada um para um 2020 de muitas realizações”, concluiu Vérdi.

“Com a graça de Deus estamos concluindo mais um ano, e para brindar a chegada de 2020 programamos a festa na praça da Mina como forma de retribuirmos o carinho e a confiança em nós depositada pela população de Varginha. Feliz ano novo para todos“, disse o prefeito Antônio Silva.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha