Reunindo os melhores fornecedores, o Compra Minas tem início na próxima terça

Está chegando o Compra Minas! Começa na próxima terça-feira (10)! Chega junto com as primeiras notícias de chuvas para a próxima estação, temperatura se elevando e bons negócios à vista. É preciso estar preparado para o ano de fartura que todos queremos, a safra de colheita promissora e festejada. A Feira idealizada pela Minasul quer chegar a tempo de atender ao produtor rural nesta época tão específica do ano, em que se planejam novas plantações e muitos tratos culturais.

Repor os cafezais dos esforços empreendidos com a última safra é urgente para garantir o sucesso da próxima. O Compra Minas reúne os melhores fornecedores de implementos, sementes, fertilizantes, defensivos e máquinas que o produtor precisa para colher sucesso no ano que vem.

Por ser um evento da própria Minasul, o ambiente mais calmo favorece a atenção ao cooperado, com atendentes solícitos e com muito mais tempo para sanar cada dúvida do cooperado, antes dele fechar um negócio. Informações sobre prazos, garantias, entrega e característica de qualquer produto estarão à disposição.

A oportunidade prospera a colheita

Para quem ainda está finalizando a colheita e não vendeu o café, há possibilidades de negociação pelo sistema barter, que aceita o café como moeda de compra. Os prazos se estendem por até quatro safras adiante e, dependendo da compra e das travas de preços acertadas, não sofrerão reajustes.

A ideia é que ao tomar providências a tempo, o cooperado não tenha problemas com atrasos na entrega de produtos que ele precisará em dias certos de plantio ou adubação. Grandes marcas parceiras da Minasul estarão presentes no Compra Minas, colocando à disposição do cooperado uma vasta gama de produtos e oportunidades de comparação e escolhas.

Nesta semana que antecede o Compra Minas, refaça os seus cálculos, estipule metas e áreas a serem plantadas e venha buscar tudo o que precisa na melhor oportunidade de compra deste semestre. Aí, é só torcer pela chuva e esperar a colheita.

Empresas Expositoras

O Compra Minas está na 13ª edição e, em Varginha/MG, estarão presentes as empresas: Adama, Agroceres, Agrotopus, Banco do Brasil, Basf, Bayer, Café Brasil, DLL, Sicoob Credivar, Fertipar, FMC, Kamaq, Luma, Macieski, Mahindra Tratores, Marispan, MIAC, Microquimica, Minami, Mosaic, Multifertilizantes, Oxiquimica, Palini, Perfetto Grano, Prime Agro, Quimifol, Santa Izabel, Stihl, SWZ, Syngenta, Vicon, Wiser e Yara.

Fonte: Minasul / Foto: Divulgação