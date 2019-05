Reunião no Theatro Capitólio aborda políticas para pessoas com deficiência

Audiência em Varginha vai tratar sobretudo do fechamento de conselhos municipais da área no Sul de Minas

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vai realizar, na sexta-feira (31), uma audiência para debater as políticas públicas de atenção às pessoas com deficiência na Região Sul do Estado. A reunião será no Teatro Capitólio, em Varginha (Rua Presidente Antônio Carlos, 522 – Centro), às 9 horas.