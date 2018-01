Reunião entre ACIV e PM para discutir segurança no comércio

A Associação Comercial de Varginha realizou, na manhã desta sexta-feira (19), no auditório da ACIV uma reunião com a Polícia Militar para discutir sobre a segurança no comércio na região central da cidade. O presidente da ACIV, Anderson de Souza Martins, iniciou o encontro com a presença do Tenente Lombardi, Sargento Paulino e o Aspirante Raul. Os militares falaram com empresários, comerciantes e lojistas que compareceram à reunião.

Durante a reunião, Tenente Lombardi destacou a influência da Rede de Comerciantes Protegidos na segurança do Centro comercial. O Tenente ressaltou ainda a importância da troca de informações entre os comerciantes e lojas vizinhas. “Vocês acabam fazendo a própria segurança”, completou.

A senhora Maria Ângela proprietária de uma loja de produtos esportivos destacou que após implantação da Rede a segurança no Centro melhorou. Disse ainda que os comerciantes precisam colaborar e entender como funcionam as solicitações para melhorar ainda mais a segurança.

Na reunião o presidente da ACIV se lembrou da importância do trabalho em conjunto com a Polícia Militar por meio da Rede de Comerciantes Protegidos. Anderson perguntou sobre como o comerciante deve fazer em relação as ocorrências de furto que vem acontecendo no período noturno. Tenente Lombardi explicou que a Rede também funciona a noite e que os policiais fazem o patrulhamento noturno. O presidente lembrou ainda da falta de um posto policial no Centro.

Segundo o Tenente Lombardi, o projeto para reforma do posto fixo já foi aprovado, mas por falta de investimento não foi possível viabilizar o projeto. Ainda segundo ele, estudos foram realizados e verificou-se que o crime se move de acordo com a vulnerabilidade da região, sendo assim, a ideia de uma base móvel, ao invés de fixa, se torna mais eficaz para acompanhar áreas de maior risco.

Tenente Lombardi disse que a Rede de Comerciantes Protegidos funciona na Rua Presidente Antônio Carlos, e que tem resultados satisfatórios na prevenção de ocorrências de furtos e roubos. A ideia é aproximar o comerciante com a Polícia na troca de informações. A PM por meio da Rede também repassa orientações. Tenente Lombardi disse ainda que a ampliação da Rede deve acontecer aos poucos para todas as ruas do Centro numa parceria entre a ACIV e a PM.

Fonte: Blog do Madeira / Fotos: ACIV