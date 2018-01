Reunião define segurança do Banho da Dorotéia em Varginha

Nesta quarta-feira (17), integrantes da Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros e Departamento de Trânsito se reuniram na Secretaria de Turismo e Comércio de Varginha para elaborar o plano de segurança do Banho da Dorotéia.

“A estimava de público é grande, por este motivo estamos nos organizando para receber os foliões para que possam se divertir com tranquilidade e segurança”, explicou o secretário de Turismo, Barry Charles Sobrinho.

Ainda de acordo com Barry, o evento contará com um efetivo de aproximadamente 45 policiais militares, 25 guardas municipais, 20 homens do Corpo de Bombeiro, 5 agentes de trânsito, ambulâncias, UTi móvel e 25 homens de apoio de empresa privada.

O Banho da Dorotéia é um evento tradicional que teve início no ano de 1990, o primeiro governo do prefeito Antônio Silva. Na época, um grupo de empresários criou o evento para “esquentar” o carnaval.

A Prefeitura de Varginha apoiou o evento desde o princípio através do Secretário da Setur, Paulo Victor Freire e o diretor de turismo, Aristides Ribas de Andrade Filho.

Esta edição de 2018 será realizada a partir de 16h30 e terá o encerramento às 22horas. Além da apresentação da banda Oba Oba Samba House, o evento contará com animação de blocos tradicionais e DJ’s.

Foto: ASSCOM Varginha