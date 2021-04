Resultados de pesquisa demonstram empresariado de Varginha com a confiança muito baixa

Pesquisa foi realizada pelo Grupo Unis, junto ao Cesul Lab e ao Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas (GEESUL).

O Departamento de Pesquisa do Grupo Unis, junto ao Cesul Lab e ao Grupo de Estudos Econômicos do Sul de Minas (GEESUL), realizaram uma pesquisa para avaliar o índice de confiança do empresário de Varginha.

As perguntas analisaram a percepção do empresário sobre vendas, inadimplência, segmento empresarial, contratações, investimentos e sobre a economia. Essa é a primeira pesquisa que agrega respostas obtidas com empresários do Conselho Empresarial do Sul de Minas (CESUL) de Varginha e empresários varginhenses externos ao conselho sobre a confiança nos negócios, referindo-se ao primeiro trimestre de 2021 e as perspectivas para o segundo trimestre deste ano.

Os resultados demonstram um empresariado com a confiança muito baixa tanto no contexto do atual trimestre como na expectativa futura para o período seguinte. O índice geral de confiança (que agrega a visão atual e futura) atingiu o valor de 95,33, uma queda de 15,42 pontos em relação à última pesquisa realizada em dezembro de 2020, representando uma baixa considerável nas expectativas.

Quando analisamos a visão sobre o trimestre atual, o resultado é 92,83, já quanto às previsões para o próximo trimestre o índice atinge o resultado de 97,83, tais resultados representam uma diminuição de 17,84 e 13 pontos, respectivamente, em comparação com o último trimestre de 2020.

Esta é a segunda vez, desde o início da pesquisa em 2018, que os três indicadores ficam no campo negativo. A primeira vez que isso ocorreu foi no segundo trimestre de 2020 quando as primeiras ações de isolamento social foram adotadas para o combate à pandemia. Esses dois resultados demonstram como a piora da situação sanitária influencia na percepção atual e na perspectiva futura dos negócios.

Por fim, reforçamos a necessidade de uma melhor articulação entre os entes governamentais nas decisões a serem tomadas no atual contexto pandêmico, bem como a primordial ampliação da vacinação e o retorno efetivo de programas de apoio financeiro às empresas a fim de que as expectativas possam melhorar nos próximos meses.

A pesquisa completa pode ser acessada clicando aqui.

