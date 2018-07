Residência Musical é realizada no Conservatório de Varginha

Atividade, que integra o programa Territórios de Invenção, possui bate-papos, ateliê aberto e concerto de encerramento no dia 10 de agosto

Desde esta segunda-feira (30), Varginha está sendo sede da residência musical de Joana Queiroz e Rafael Martini, até o dia 10 de agosto, no Conservatório Estadual Maestro Marciliano Braga.

A prática artística faz parte da 2ª edição do projeto Territórios de Invenção: Residências Musicais, realizado pela Fundação de Educação Artística (FEA).

Até outubro, o projeto vai proporcionar o convívio e a troca de processos de criação musical entre artistas e músicos estudantes em seis municípios do estado.

A primeira semana de residência foi amplamente aberta ao público em geral, com bate-papo nesta segunda-feira, ateliê aberto nos dias 31 de julho, 01 e 02 de agosto(18h às 21h), com ensaio aberto no encerramento desta etapa. Já na segunda semana será desenvolvido um trabalho intensivo com os 20 músicos selecionados através de inscrição, mas também com abertura para o público em geral acompanhar como ouvinte, entre os dias 06 e 09 de agosto (18h às 22h).

No dia 10 de agosto (sexta) será realizado um concerto de encerramento, às 20h, aberto à comunidade, trazendo o resultado das duas semanas de imersão musical através da residência.

Programação

31 de julho (terça), 01 e 02 de agosto – 18h às 21h – Ateliê Aberto

O ateliê aberto propõe a criação de uma janela para a observação ativa do processo de criação conjunta que os músicos Joana e Rafael estarão desenvolvendo durante todas as duas semanas de residência. Com a atenção dedicada a deixar que o público observe de perto a maneira dos artistas lidarem com procedimentos de elaboração musical, espera-se que seja possível perceber como a matéria musical é moldada pela ação e enlaces entre os campos sensíveis do acaso, da predeterminação, da inspiração e do relacionamento entre o compositor e suas próprias influências musicais, da alteridade no trabalho com o outro e do estabelecimento de limites como meio de alcançar liberdade na criação.

*O encerramento da primeira semana da residência propõe a realização de um ensaio aberto do Duo, onde Joana e Rafael mostram a preparação da performance dos materiais construídos até então.

03 a 05 de agosto – não haverá residência

– Residência de Criação Musical e Prática de Conjunto (20 selecionados)

06 a 09 de agosto (segunda a quinta) – 18h a 22h

Voltada para músicos de qualquer nível e qualquer instrumento, esta parte da residência propõe um trabalho de criação coletiva. A partir do desenvolvimento de ideias musicais propostas in locopelos participantes, abre-se espaço para o exercício da sensibilidade, coletividade, senso de dinâmica e de muitos outros campos. A construção de uma composição feita para a instrumentação disponível, de acordo com os participantes, concatena, elabora e reorganiza ideias, criando um laboratório vivo do qual todos se sentem partes ativas.

Neste processo desafiador muita informação musical é compartilhada; além da composição, é feito também o arranjo para os instrumentistas e cantores participantes, e a prática coletiva para a performance do que está sendo criado é sempre muito rica e estimulante.

Cada dia será iniciado com o estudo de um fundamento musical e serão propostos jogos e exercícios referentes a este fundamento, dividido entre os temas: “improvisação”, “percepção”, “alturas” e “ritmo”, sempre voltados e conectados diretamente à prática musical. A partir dos jogos criativos feitos pelo grupo, escolheremos algumas idéias surgidas para desenvolver coletivamente a composição, ao mesmo tempo em que a arranjaremos para a formação disponível entre os alunos.

10 de agosto (sexta) – 20h – Concerto de encerramento

*Todas as atividades são abertas ao público, que poderá participar como ouvinte, e ocorrerão no auditório do Conservatório Estadual de Música Maestro Marciliano Braga – Praça João Pessoa, 137, Vila Paiva – Varginha