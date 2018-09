Resgatando o Melhor da Infância é realizado em Varginha

No dia 15 de setembro, foi realizada a culminância do projeto “Resgatando o Melhor da Infância”. Desenvolvido pelo Centro Municipal de Educação Infantil – CEMEI Maria Amélia de Jesus, o encontro reuniu pais, alunos, equipe escolar, ex-alunos e a comunidade do bairro de Fátima, no campo de futebol, para resgatar brincadeiras antigas.

Foram vivenciadas as cantigas de roda, parlendas, brincadeiras tradicionais e receitas da vovó. Durante o mês de agosto, as crianças do CEMEI colocaram a mão na massa, para fazer bolo de milho, bolinho de chuva, panqueca, doce de leite ninho, entre outras receitas.

Além disso, confeccionaram caixas de parlendas, violões, brincaram cantiga de roda, cama de gato, pé de lata, amarelinha, vivo morto, escravo de Jó, entre outros.