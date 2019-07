Remake de Rei Leão estreia com sucesso em Varginha

Cerca de 450 pessoas estiveram presentes na pré-estreia do filme

Reviver a história de Simba, um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva e que, após uma armadilha elaborada por seu tio Scar que termina com a morte de seu pai e atual rei, Mufasa, busca abrigo em um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a ter prazer pela vida e a recuperar o que é seu por direito, foi o que levou cerca de 450 pessoas às salas do cinema, no Via Café Garden Shopping, na madrugada da última quinta-feira (18), para assistir a pré-estreia de O Rei Leão.

A releitura do clássico da Disney chegou às telas dos cinemas de todo país, após 25 anos do seu lançamento original e é exatamente o resgate dessa história de superação e amizade que encantou tantas pessoas novamente. Baseado na animação clássica de 1994, o live-action de O Rei Leão chegou com a promessa de conquistar o coração do público mesclando as canções e personagens originais, com algumas novidades tecnológicas.

Bilheterias

Considerando o amor dos fãs pela animação de ‘O Rei Leão’, espera-se que o remake live-action possa arrecadar números impressionantes nas bilheterias, apesar das críticas.

De acordo com a Variety, o remake pode faturar US$ 150 milhões durante o seu primeiro fim de semana de estreia, a partir de sexta-feira (19), nos EUA. Alguns analistas arriscam até mesmo US$ 180 milhões.

Esses valores podem fazer com que o filme de Jon Favreu se aproxime das maiores bilheterias de abertura em 2019.

Até o momento, ‘Toy Story 4’ teve terceira maior abertura no fim de semana, com US$ 121 milhões, que podem ser facilmente ultrapassados.

Resta saber se as críticas irão afetar ‘O Rei Leão’, que teve somente 57% de provação no Rotten Tomatoes.

*Com informações do Via Café Garden Shopping e CinePop