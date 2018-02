Relatório comparativo demonstra que Varginha mantém sob controle a Dengue

A secretaria de Saúde de Varginha divulgou o Relatório comparativo de casos de Dengue confirmados em Varginha. Até a quinta semana deste foram notificados 08 casos da doença. Neste mesmo período, em 2017 foram notificados 110 casos, em 2016, 50 casos e em 2014, 01 caso.

Os bairros com casos confirmados em 2018 foram o Sion com 02 casos, Santana com 01 caso, Vila Floresta com 01 caso, Bairro Catanduvas com 01 caso, Vila Nogueira com 01caso, Bela Vista com 01 caso e Parque Rinald com 01caso.

“Apesar dos números serem bem satisfatórios, não podemos nos descuidar, pois o período de pico da doença ainda está por vir, graça ao trabalho de todos nós não tivemos nenhum caso de Zica Virus, Chicungunya e Febre Amarela confirmados em nossa cidade, vamos pra frente que a luta continua, caça aos mosquitos”, alertou o coordenador da Vigilância Ambiental, José Donizeti Souza.

