Redes sociais ligam idosos e voluntários durante a quarentena, em projeto da Unifal

A ação “Junto Contigo”, que faz parte do projeto de extensão “Desenvolvimento Humano e Escuta Terapêutica” da UNIFAL, promove o encontro entre idosos e voluntários, via WhatsApp, durante o período de distanciamento social, causado pelo novo coronavírus.

Coordenada pelas professoras da Escola de Enfermagem, Maria Regina Martinez e Ana Claudia Mesquita Garcia, a ação pretende ainda ser um momento de aprendizagem para os acadêmicos que participarem. “Espera-se que por meio da interação com os idosos, nossos estudantes se sintam mais ativos no combate aos efeitos prejudiciais dessa pandemia e que ouçam histórias que os tornem mais capazes de compreender o envelhecimento”, afirmou a Profa. Maria Regina.

A ideia surgiu após conversar por videoconferência com o próprio pai, que tem 80 anos de idade e viu sua rotina se transformar devido à quarentena.

“Ele nem tem um aparelho celular, mas, diante da falta de perspectiva de quando poderia encontrar comigo, meus irmãos e seus netos, fez questão de entrar na chamada junto com a minha mãe e nós três ficamos conversando mais de uma hora de um modo que me tocou muito. Percebi, então, que precisávamos voltar nossas atenções para os idosos, que estão mais vulneráveis que o habitual à solidão e às perdas características dessa fase do desenvolvimento humano”, contou a professora Maria Regina.

Outro aspecto que também influenciou a criação do projeto foi o relato de muitos estudantes que estão se sentindo solitários, ansiosos e com sentimento de inutilidade durante a pandemia.

Os estudantes interessados em conversar com os idosos devem entrar em contato com a equipe responsável pelo e-mail: juntocontigounifal@gmail.com. Já os idosos que desejam receber chamadas precisam compartilhar seu contato via WhatsApp com o número (35)9 8834-8267.

Antes de iniciar as interações sociais, os voluntários passam por um treinamento básico sobre escuta terapêutica e desenvolvimento humano na idade adulta tardia.

Periodicamente, as professoras coordenadoras do “Junto Contigo”, realizarão sessões de supervisão com os estudantes para o compartilhamento de experiências e direcionamento de demandas inesperadas.

