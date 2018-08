Rede Municipal de Ensino se reúne para discutir ações de implementação da Agenda 2030

Na última quinta-feira (9), as gestoras da Rede Municipal de Ensino de Varginha e as coordenadoras pedagógicas da Secretaria Municipal de Educação, participaram de uma reunião para conheceremo trabalho sobre a AGENDA 2030, no salão de reuniões da SEDUC.

Apresentado pela coordenadora Eliete Maria Abraão Benfica, ação que se desenvolverá em primeiro momento nos CEMEIs e escolas que ofertam Educação Infantil no município.

Em seguida, se ampliará gradativamente aos demais anos subsequentes, no prazo de 12 anos, através de um processo metodológico-pedagógico participativo e permanente.

A proposta procura despertar o senso crítico sobre o atual contexto ambiental onde os discentes estão inseridos, bem como incentivar a iniciação científica para melhorias e soluções de problemas procedentes de ações degradantes dos seres humanos na natureza.

Esse movimento começou em setembro de 2015, onde líderes mundiais reuniram-se na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Nova York, e decidiram um plano de ação para erradicar a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a prosperidade: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, a qual contém o conjunto de 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Foi firmada uma parceria colaborativa, para implementação de um plano de ação, que traga uma visão transformadora, que anteveja um mundo de alfabetização universal, onde o acesso equitativo e universal à educação de qualidade seja promovido, em todos os níveis, e onde os cuidados de saúde e proteção social, o bem-estar físico, mental e social sejam conhecidos e respeitados.

O principal objetivo é formar nossos pequenos cidadãos para um mundo melhor, onde o meio ambiente humano seja seguro, resiliente e sustentável, com acesso a igualdade de oportunidades que permita a plena satisfação do potencial humano e que contribua para a prosperidade compartilhada.

Fonte: Solange Conde/SEDUC