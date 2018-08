Rede Municipal de Ensino – Profissionais participam do Congresso Ativa Educar 2018

Entre a última sexta-feira (3) e domingo (5), o Congresso Educacional Ativa Educar 2018, organizado pela ATIVA UP Congressos e Evento, contou a presença de vários renomados pensadores da atualidade, no SESI/Sinduscon, em Varginha.

Entre os pensadores, Clóvis de Barros Filho, doutor e livre docente pela escola de Comunicação e Artes da USP; Max Gehringer, administrador, palestrante e escritor; Rossandro Klinger, doutor em psicanálise, mestre em saúde coletiva, psicólogo e escritor; Gustavo Reis, fundador da Matemática ET Cetera (Espartato); Eduardo Zugaib, conferencista renomado em nível nacional; Pedro Calabrez, Sócio-Diretor da NeuroVox e pesquisador do Laboratório de Neurociências Clínicas, Lucca Viery, pesquisador da comunicação de alto impacto aplicado à educação e negócios e Bruno Romano, publicitário, humorista, palestrante e cofundador da Keep Learning School.

Houve uma representatividade significativa da Rede Municipal de Ensino de Varginha, através dos profissionais da educação de escolas e CEMEIs, sendo sorteada uma participação a cada instituição.

Voltado para educação, psicopedagogia, psicologia, gestão de pessoas, neurociência e empreendedorismo, o Ativa Educar 2018 teve como objetivo promover a ressignificação de conhecimento e estimular o empoderamento de pessoas, ajudando-as a desenvolver assertividade em diversas áreas do conhecimento humano.

O congresso também contou com áreas destinadas a patrocinadores, stands e exposições científicas, além do Festival de Food Trucks.