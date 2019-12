Rede Mais adota praça Jardim do Sapo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Em uma demonstração de cidadania, a Rede Mais (Record TV), adotou um dos mais belos cartões postais de Varginha, a Praça Dom Pedro II, mais conhecida como Jardim do Sapo. O prefeito Antônio Silva recebeu na tarde dessa terça-feira (10) em seu gabinete, representantes da Rede Mais e o diretor executivo do grupo, Antônio Carlos Tardeli para a assinatura do convênio de adoção do Jardim do Sapo que é tombado pela Coordenadoria Técnica do Patrimônio Cultural – COPAC e do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Cultural – CODEPAC.

Tardeli afirma que essa “É uma data especial para a Rede Mais que através do bom relacionamento que temos com a Prefeitura e com a boa vontade do prefeito Antônio Silva estamos assinando esse convênio que visa tomarmos conta dessa praça, inclusive levando entretenimento e serve para mostrar aos demais municípios que nós da Rede Mais estaremos sempre dispostos a participar junto à comunidade para o bem dos munícipes”.

O prefeito Antônio Silva ressalta que “É uma conquista importante para toda a cidade, até porque com o prestígio e o alcance da Record, a Rede Mais deixa um legado de um bom exemplo com essa parceria que irá refletir diretamente na população através desse histórico espaço que acaba de ser revitalizado pela Prefeitura”. O prefeito lembra que a que a última reforma geral do Jardim do Sapo desse porte da que está sendo finalizada foi feita em seu 1º mandato há quase 30 anos.

Revitalização atual:

A Prefeitura está finalizando a revitalização do Jardim do Sapo. O projeto é de autoria da arquiteta da Fundação Cultural, Danielle de Souza Guimarães. A obra é custeada com recursos próprios do município no valor de mais de R$ 400 mil tendo os Termos Aditivos 184/2018: R$ 35.285,10 (Acréscimo) e 071/2019: R$ 26.832,00 (Acréscimo) R$ 28.464,00 (Supressão).

O vice-prefeito Vérdi Lúcio Melo conta que são muitas as melhorias. “Toda a pavimentação foi refeita em pedra São Thomé, alguns canteiros foram elevados para preservar as raízes das árvores centenárias, todos os bancos foram restaurados, o coreto recebeu novos ladrilhos, pintura e revestimento, o projeto de paisagismo e iluminação também já está sendo implementado para garantir a beleza e a segurança do local”, revela Vérdi.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha