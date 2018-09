Rede do Campo reúne representantes agropecuários

Nos dias 18 e 19 de setembro, foi realizado na Cidade Universitária a assembleia mensal da Rede do Campo, com a participação de representantes das 34 lojas da rede, e também o módulo de Gestão Financeira da Universidade Corporativa Rede do Campo, com o Prof. Me. Claudio Palmuti.

A Universidade Corporativa Rede do Campo é um projeto realizado através da parceria Grupo Unis e Rede do Campo, que visa promover o desenvolvimento organizacional integrado através da capacitação permanente dos associados da Rede do Campo, para que possam crescer pessoal e profissionalmente, a fim de fortalecer a Rede e conceber um modelo de boas práticas de gestão, trazendo mais eficiência nas operações cotidianas e ajude os associados a empreenderem melhores resultados em seus negócios.

A Rede do Campo, com sede física em Alfenas, é formada atualmente por 34 lojas do ramo agropecuário no Estado de Minas Gerais. Com aproximadamente 380 colaboradores diretos, a Rede do Campo possui faturamento anual em torno de R$ 145 milhões, números que a colocam em primeiro lugar no ranking das empresas do varejo agropecuário de Minas Gerais.