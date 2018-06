Recurso que pode anular sentença do ex-goleiro Bruno está sendo julgado

Um recurso da defesa do ex-goleiro Bruno Fernandes que pede a nulidade do júri que o condenou em 2013 está sendo julgado nesta quarta-feira (6) no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). Teve início às 13h30 com cinco integrantes da 4ª Câmara Criminal que analisam o pedido dos advogados, que pedem que prevaleça o entendimento do desembargador que não considerou válida a expedição da certidão de óbito de Eliza Samudio, em dezembro de 2012.

A defesa do ex-goleiro alega que, na época, a expedição do documento teria influenciado a convicção dos jurados. De acordo com o TJMG, em setembro de 2017, o desembargador Corrêa Camargo entendeu no julgamento de apelação criminal – contra a sentença que o condenou em 1ª instância – que não era válida a expedição da certidão de óbito da Elisa Samúdio.

O ex-goleiro, que está preso em Varginha, não iria comparecer ao julgamento, segundo o TJMG. A sessão está acontecendo na sede Afonso Pena do TJMG e é pública.

Regime fechado

No último dia 30, a Justiça negou o pedido de liminar da defesa do ex-goleiro que pedia progressão para o regime semiaberto. Na decisão, o desembargador Doorgal Andradao entendeu que não houve tempo suficiente para essa progressão de pena.

Ex-amante

O TJMG também irá julgar o pedido da defesa da ex-amante de Bruno, Fernanda Gomes de Castro, que também pede a nulidade do julgamento.

Os advogados alegam que a apresentação de uma foto do menor B.S., durante o júri da jovem, foi feita sem a estrita observância do prazo previsto em lei. Para a defesa da ré, essa foi uma manobra desleal. No julgamento da apelação, também houve divergência dos desembargadores quanto a esse ponto, o que suscitou o novo recurso.

Fonte: O Tempo / Foto: Alex de Jesus