Recolhimento do IPTU em Varginha começa hoje

A Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal da Fazenda, informa o início do recolhimento do IPTU 2018 a partir desta terça-feira, 10 de abril. Ao todo foram distribuídos 65 milcarnês de IPTU/2018 via correios, para os endereços constantes do Cadastro Imobiliário Municipal, ficando cientificado que o contribuinte que não receber o referido carnê deverá retirá-lo no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, durante o horário de expediente normal, antes do vencimento da primeira parcela, sob pena de constituição em mora.

O pagamento pode ser feito em uma única parcela, até os dias 10, 11, 12 e 13 de abril/2018, ou em até 08 (oito) parcelas mensais e consecutivas, conforme o respectivo grupamento do calendário que segue abaixo.

Devido aos custos financeiros de arrecadação, o lançamento do IPTU e taxa de limpeza do exercício de 2018 deverá observar o seguinte escalonamento:

a) até R$ 50,00 em parcela única; b) até R$ 100,00 em 02 parcelas; c) até R$ 150,00 em 03 parcelas; d) até R$ 200,00 em 04 parcelas; e) até R$ 250,00 em 05 parcelas; f) até R$ 300,00 em 06 parcelas; g) até R$ 350,00 em 07 parcelas; h) acima de R$ 350,00 em 08 parcelas.

As guias para pagamento do IPTU/2018 e Taxas serão emitidas de acordo com o grupamento alfabético constante do calendário descrito no Anexo I.

O contribuinte que não optar pelo pagamento a vista ou em cota única, ficará sujeito ao recolhimento do valor fixado para “pagamento parcelado”, mesmo que promova a quitação de uma só vez.

CALENDÁRIO PARA PAGAMENTO DO IPTU/2018 e TAXAS

RELAÇÃO DOS GRUPOS 1ª ou Única 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª GRUPO I- Letras A a E 10/abr 10/mai 10/jun 10/jul 10/ago 10/set 10/out 10/nov GRUPO II- Letras F a J 11/abr 11/mai 11/jun 11/jul 11/ago 11/set 11/out 11/nov GRUPO III – Letras K a O 12/abr 12/mai 12/jun 12/jul 12/ago 12/set 12/out 12/nov Grupo IV- Letras P a Z 13/abr 13/mai 13/jun 13/jul 13/ago 13/set 13/out 13/nov



Distribuição dos proprietários em grupos e respectivas datas de vencimentos do IPTU/2018 e Taxas.