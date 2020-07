Receita Federal de Varginha inaugura 21 Postos de Atendimento Virtual na região

Pin Compartilhar 0 Compart.

De forma virtual, a Receita Federal de Varginha inaugurou 21 Pontos de Atendimento Virtual (PAV) na região, em cerimônia na manha desta quinta-feira (2). Os PAV surgem, como iniciativa da RF, em conjunto com as Prefeituras Municipais, com objetivo de aumentar a capacidade de atendimento local da RFB por meio das novas possibilidades de atendimento a distância.

O evento contou com 96 participantes, entre eles, estavam presentes, pela RFB, o Subsecretário de Arrecadação, Cadastros e Atendimento, Frederico Igor Leite Faber, o Coordenador Geral de Atendimento, José Humberto Valentino Vieira, o Coordenador Geral de cadastros da RFB, Clóvis Belbute Peres; os superintendentes da Sexta Região, Mário José Dehon São Thiago Santiago, Guilherme Henrique Diogo Ferreira e Orlando Soares dos Santos; o Delegado da RFB em Varginha, Alessandro Martins dos Santos Rocha e seu adjunto, Eduardo Antônio Costa, a chefe da Divisão de Interação com o Cidadão da 6ª, Áurea Nazaré de Mendonça; e Evaldo Macedo, agente da Agência de Alfenas, e Sérgio Antônio da Silva, agente da Agência de Itajubá. Além deles, participaram os prefeitos (ou seus representantes) dos municípios dos 21 PAV inaugurados.

“Os pontos disponibilizam acesso a várias opções de serviços da Receita, evitando assim que o cidadão tenha que se deslocar até as Agências e CACs fora daquele município. Com isso, aproxima-se a RFB dos cidadãos e acrescenta-se dinamismo ao atendimento dos serviços da instituição, já que se elimina a necessidade do deslocamento e da demanda por uma senha para atendimento presencial em uma de nossas unidades de atendimento”, informou a Jurisdição de Varginha.

