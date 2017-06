Reality sobre o Festival de Parintins será apresentado por varginhense

No próximo final de semana, entre os dias 30 de junho e 02 de julho acontecerá a 52a edição do Festival Folclórico de Parintins, no Estado do Amazonas. Assim como há 11 anos, os bastidores de uma das maiores festividades da cultura brasileira será transmitida em tempo real por meio das mídias sociais pelo jornalista varginhense Diego Gazola.

A experiência terá início nesta quarta(28) quando o apresentador partirá de Santarém, no Estado do Pará, rumo à Parintins em viagem de barco com duração de cerca de 24 horas pelo rio Amazonas.

O Festival Folclórico de Parintins é uma festa popular realizada anualmente no último final de semana de junho. Uma representação a céu aberto em uma arena chamada de Bumbódromo, com capacidade para cerca de 20 mil espectadores, que acompanham o duelo entre o Boi Garantido (vermelho) e o Boi Caprichoso (azul).

“O intuito do projeto é de contribuir para desmistificar e de encantar os brasileiros que vivem longe da realidade da Floresta”, afirma Diego Gazola.

O Reality poderá ser acompanhado pelo link: http://www.VamosparaParintins.com.br

Por: * Diego Gazola