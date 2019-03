Na manhã deste domingo (24), moradores de uma residência no bairro São Sebastião, em Varginha, tiveram uma surpresa na garagem da casa. Quando chegaram ao local, os moradores depararam com uma raposa deitada no canto da garagem, imóvel.

Eles acionaram o Corpo de Bombeiros, que esteve no local e realizou a captura do animal. A raposa não aparentava ferimentos e foi solta novamente na natureza.