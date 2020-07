Rádio Jovem Pan estreia nesta quarta-feira em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Rádio é uma das mais antigas do país; em Varginha a Jovem Pan chega após a Clube AM, migrar-se para as ondas FM.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A Rádio Jovem Pan de São Paulo estrará nesta quarta-feira (22), sua mais nova filial em Minas Gerais. Trata-se da Rádio Jovem Pan Varginha. A Jovem Pan chega a Varginha após a Clube AM, do Sistema Clube de Comunicação, migrar-se para as ondas FM.

Os ouvintes poderão sintonizar na frequência FM 107,3 para ouvir a rádio. Fundada em 1942, a Jovem Pan é a maior rede de rádios do país. Tem como seus ponto fortes, profissionalismo e avanço tecnológico levando sua programação jornalística de Norte a Sul do Brasil.

Migração

A Jovem Pan chega a Varginha depois que a Rádio Clube AM, Ondas Médias– 1.210 KHZ, do Sistema Clube de Comunicação, completou seu processo de migração para a FM.

Depois de quase 80 anos no ar, a única emissora em Ondas Médias de Varginha fez a migração para a FM em 08 de maio de 2020. A mudança de AM para FM começou em todo o Brasil em 2014 com o objetivo de fortalecer o setor de radiodifusão e das pequenas emissoras de rádio em Ondas Médias, prejudicadas pelo abandono dos ouvintes diante do aumento das interferências e ruídos, especialmente nas áreas urbanas.

A mudança de serviço possibilitou uma melhor qualidade de áudio e transmissão, além de viabilizar a veiculação da programação no celular. A partir desta quarta-feira, dia 22, às 12 horas, viva o que há de melhor no Rádio do Brasil com a Jovem Pan Varginha – 107,3 que somada a Rádio Clube FM – 99,3, se torna um dos maiores sistemas de Rádio do Sul de Minas.

Com informações: Varginha Online e Blog do Madeira