Quinta-feira tem Halloween no Via Café Garden Shopping

“Doces ou travessuras ?”. Esta é pergunta preferida das crianças quando o assunto é Halloween. A tradição popular americana que leva os pequenos a baterem de porta em porta é antiga e no Brasil, tem mobilizado cada vez mais pessoas que estão em busca de diversão. Inspirado na brincadeira de Dia das Bruxas, o Via Café Garden Shopping convida os pequenos para “baterem” de loja em loja, na próxima quinta-feira, 31 de outubro, às 17h30, em busca de guloseimas.

Durante a ação, as crianças que passearem pelo mall poderão se divertir buscando guloseimas entre as lojas participantes. As fantasias são mais que bem-vindas, mas não são obrigatórias. E para participar da brincadeira, basta fazer a inscrição gratuita, em frente ao Cinemark, e passear pelos corredores buscando os doces e as balas. A atividade será supervisionada por monitores e é liberada para crianças de todas as idades, porém as menores de cinco anos, devem estar acompanhadas dos pais.

“A ideia é que as crianças se divirtam bastante e, para isso, cada uma pode trazer a sua sacolinha de Halloween personalizada e poderá percorrer as lojas em busca dos doces e guloseimas. Nossos visitantes mirins podem vir fantasiados para entrar no clima e deixar a ação ainda mais especial”, conta a coordenadora de marketing do shopping, Etienne Bandeira.

Fonte e foto: Assessoria de Imprensa Via Café