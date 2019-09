Quinta chuvosa e com acidentes deixa dois mortos em Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Um motorista de caminhão morreu na BR-491 após cair em um barranco; no bairro Eldorado, um motociclista morreu após batida com um carro

Redação CSul – Iago Almeida / Foto destaque: Reprodução Redes Sociais / Varginha 24 Horas

A chuva que caiu em Varginha durante essa quinta-feira (26), acabou provocando alguns acidentes na cidade. No mais grave deles, um motociclista acabou morrendo em uma batida com um carro no bairro Eldorado (veja abaixo).

Por volta das 13h30, uma vítima ficou ferida após um acidente no bairro Parque Imperial. Segundo informações de testemunhas, a vítima foi socorrida com suspeita de fratura na costela. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram acionados. Os bombeiros encaminharam a vítima ao Hospital Bom Pastor.

Às 18h, uma moto e um carro bateram próximo ao Mercado do Produtor, no bairro Vila Floresta. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados para o socorro às vítimas. Não há informações sobre feridos.

Pouco tempo depois, às 18h22, um eucalipto caiu na MG-167, entre Varginha Três Pontas, próximo à ‘curva da morte’. Os motoristas que passaram pelo local tiveram que ter muita atenção na pista.

BR-491

Pela madrugada desta sexta-feira (27), um motorista de um caminhão carregado com laranjas morreu depois de cair de um barranco de mais de 30 metros, na BR-491. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a vítima, de 40 anos, seguia com o veículo para Elói Mendes quando perdeu o controle em uma curva.

Quando os militares chegaram ao local do acidente, o motorista reclamava de dores mas estava consciente. Ele foi imobilizado e retirado do caminhão. Segundo os bombeiros, os primeiros socorros foram realizados pelos militares, porém, o homem perdeu a consciência no caminho para o hospital.

Wesley Nunes da Cunha, de Formiga, chegou a dar entrada no Hospital Bom Pastor, mas não resistiu e morreu durante o atendimento médico. Segundo os profissionais, a vítima sofreu uma lesão grave no tórax. As causas do acidente serão investigadas pela polícia.

Bairro Eldorado

Uma moto e um carro se envolveram em um grave acidente na esquina da Avenida Coronel José Francisco Coelho com a Rua Marcelo Brito Filho, no bairro Eldorado. A batida aconteceu próximo ao centro de triagem dos Correios. Com a força do impacto, o eixo dianteiro da moto quebrou.

Jeferson Alves de Aguiar, de 33 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado para o Hospital Bom Pastor, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal e deve ser liberado para o sepultamento na tarde desta sexta-feira (27).

A morte de Jeferson foi confirmada às 20h59 pela esposa, em uma postagem no Facebook no próprio perfil da vítima.

Segundo a polícia, o motorista do carro, de 57 anos, se recusou a fazer o teste do bafômetro e afirmou que o motociclista é quem havia batido no veículo dele. Ao verificar a documentação dos envolvidos, foi constatado que a vítima fatal não era habilitada e o carro não está devidamente licenciado

Ainda de acordo com a polícia, o suspeito foi encaminhado para a delegacia com suspeita de embriaguez, preso em flagrante e depois encaminhado para o presídio de Varginha.

Os veículos foram removidos ao pátio credenciado, após o trabalho da perícia técnica.