Quatro são detidos por envolvimento no homicídio no bairro Carvalhos; outros cinco estão sendo procurados

Na tarde desta quinta-feira (26), um homem de 24 anos, conhecido como ‘Tatá’, foi morto à tiros na Rua Geraldo Braz, no bairro Carvalhos, em Varginha. Segundo a Polícia Militar, houve briga de gangues e a vítima foi atingida por dois tiros, disparados pelo autor conhecido como “Bolinha”, que segue foragido.

Quando os militares chegaram ao local, encontraram a vítima ainda com vida, caída ao chão com perfurações na barriga e na testa. O Samu foi acionado e socorreu a vítima, que não resistiu e morreu a caminho do hospital.

Testemunhas contaram a policia que viram os suspeitos fugindo em uma moto, em direção à um cafezal próximo. O autor dos tiros foi identificado pela PM, conhecido por “Bollinha”, de 20 anos, e é morador da mesma rua.

Na casa dele a guarnição recebeu a informação de que ele e seus irmãos possuem uma desavença há cerca de dois anos com a turma de um traficante conhecido como “22” e que inclusive já brigaram várias vezes. No mesmo dia, antes do homicídio, segundo a PM, seis indivíduos acompanhados da vítima, estiveram na frente da casa do autor para matá-lo.

Ao chegar próximo à vítima, um dos suspeitos apontou uma arma de fogo em direção do autor, atirou, mas a arma falhou. O autor aproveitou e buscou uma arma de fogo calibre 32 efetuando vários disparos onde acertou a vítima.

O suspeito fugiu em seguida com a arma em punho, sentido a um cafezal, sendo seguido por seu irmão e outro indivíduo. Durante o rastreamento no cafezal, policiais encontraram um menor, de 17 anos, irmão do autor dos disparos, que estava acompanhado de um dos envolvidos, de 18 anos, que confirmaram a versão apresentada pelos familiares e moradores sobre o ocorrido. Eles foram conduzidos juntamente com a faca apreendida até a delegacia.

Durante as diligências foi recebida informação de que o autor vulgo “Arvino”, de 20 anos, estaria com uma arma de fogo e teria se deslocado para casa de sua namorada que fica a Rua Sebastiana Rodrigues da Rocha, também no Carvalhos.

Após levantamento, ele foi abordado e encontrado no quintal da casa com uma arma de fogo calibre 32, contendo seis munições, uma delas percutida mas não deflagrada. O autor confessou que a arma é sua e que a usaria para a vingança. Junto com ele foi abordado outro autor, de 31 anos, que estava na rua no momento do crime mas não assumiu estar no meio da turma da vítima.

Eles também foram presos e conduzidos para a delegacia junto com a arma apreendida.

A PM segue rastreamento a fim de localizar o próprio autor de homicídio, o “Bolinha”, e outros quatro envolvidos no crime que foram devidamente qualificados no registro policial.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Varginha 24h