Quatro acidentes são registrados em menos de 24 horas

Desde a noite desta quarta-feira (19), até a tarde desta quinta-feira (20), quatro acidentes foram registrados em Varginha. No último registro, um motociclista teve um dedo do pé amputado.

Quarta

O primeiro aconteceu no bairro Vila Barcelona. Uma carreta atingiu os fios de alta tensão na Rua João Manoel Azze, deixando uma casa sem energia e o trânsito no local totalmente interrompido, até a chegada da Cemig, que demorou pelo menos quatro horas para chegar ao local.

Os agentes da Guarda Civil Municipal controlaram o trânsito no local, visto que alguns motoristas não estavam respeitando a sinalização.Ninguém se feriu.

Também nesta quarta, um ônibus de transporte coletivo de Varginha atingiu a lateral de um veículo na Rua Humberto Pizzo, no Bairro Canaã. Ninguém se feriu. A Polícia Militar esteve no local do acidente.

Quinta

Na manhã desta quinta, um motociclista chocou a moto na traseira de um veículo da empresa J.A., na Avenida Almirante Barroso, no bairro Vila São Geraldo. De acordo com informações, o motociclista sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital pela equipe do SAMU.

Pela tarde, um acidente envolvendo uma moto e um carro foi registrado na Avenida Dom Oton Mota, no Bairro Santana. Os Bombeiros compareceram ao local para fazer o socorro do motociclista. Segundo os militares, a vítima usava chinelo para pilotar a moto e teve um dedo amputado.

Redação CSul – Iago Almeida