Psicologia passa a compor hall de cursos ofertados pelo Grupo Unis

A última sexta-feira (23), marcou mais um momento importante para a história do Grupo Unis. O MEC divulgou no Diário Oficial do União a aprovação para a oferta do curso de Psicologia.

A notícia foi muito comemorada, pois há anos a Instituição vem se mobilizando para ofertar mais essa graduação em seu hall de cursos. A proposta junto ao MEC foi feita em 2016.

Em agosto de 2017 uma comissão enviada pelo Ministério da Educação visitou as dependências do Cetro Universitário do Saul de Minas e também estudou a proposta pedagógica oferecida antes de concluir a aprovação.

Com duração de 5 anos, o que diferencia o curso de Psicologia do Grupo Unis dos demais da região são as opções que o universitário tem. Além de concluir o bacharelado, durante os anos finais o aluno poderá dar ênfase à sua formação em áreas distintas: organizacional, educacional e saúde. Isto permite que ele alcance especialização na área que mais se identificar durante seus estudos.

O curso de Psicologia do Grupo Unis já será ofertado no próximo Vestibular.

“Esta vai ser mais uma opção de cursos a serem ofertados pelo Grupo Unis, pois sabemos que o Sul de Minas é celeiro de bons profissionais. Nosso objetivo é aliar a qualidade dos nossos cursos com mais essa oferta de graduação”, explica o Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas e Presidente do Grupo Unis, Prof. Me. Stefano Barra Gazzola.

Os interessados já podem fazer sua pré-inscrição para o curso. É só acessar vestibular.unis.edu.br