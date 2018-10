PSF Rio Verde comemora Outubro Rosa

Durante esse mês, o PSF Rio Verde estará com uma vasta programação para comemorar o Outubro Rosa, campanha de conscientização que tem como objetivo principal alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e mais recentemente sobre o câncer de colo do útero.

Nesta quinta-feira (4) foi realizado o encontro de mulheres com assuntos relacionados ao autoexame e direitos da mulher com câncer perante ao INSS. Houve ainda distribuição de brindes e a construção da árvore “Mãos Amigas”.

“Tivemos ainda a distribuição de vasinho de plantas suculentas. Foi uma festa muito bonita e por uma ótima causa”, conta a enfermeira Ana Alice Caovila Pereira.

Nos dias 22 e 31 estão agendadas a Zumba Rosa, com a professora Patrícia Caovila, com show de prêmios solidário, sendo que a renda será revertida para o Voluntariado Vida Viva.

Durante todo esse mês, a equipe do PSF Rio Verde estará arrecadando doações para o Vida Viva, tais como lenços para mulheres em tratamento e câncer, material de higiene pessoal, café e bolachas.