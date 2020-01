PSDB define pré-candidato à prefeitura de Varginha

Pin Compartilhar 0 Compart.

Na noite desta terça-feira (21), o PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira) de Varginha definiu o primeiro pré-candidato a prefeito da cidade, na eleição de 2020.

Anderson Martins, empresário e presidente da Associação Comercial e Industrial (ACIV), poderá disputar um cargo político pela primeira vez. O partido defende chapa puro sangue, mas não descarta compor com outras legendas.

“Há três anos entrei no PSDB de Varginha e nos últimos meses meu nome foi ventilado como possível candidato. Me senti honrado pois sei que o partido é formado por pessoas de bem e que reconhecem o trabalho que venho fazendo. Penso que essa indicação é resultante do trabalho realizado à frente da Escola de Pais e principalmente, à frente da Associação Comercial”, disse Anderson.

Durante a reunião de lançamento da candidatura, estiveram presentes Zilda Silva, presidente da Câmara de Vereadores de Varginha, e o presidente e integrantes do Diretório Municipal do PSDB.

“Acredito que Varginha é o que é hoje por quê sempre foi administrada por grandes homens, estadistas, que deixaram sua marca. Quero disputar com muito humildade e respeito à todos. Sei que a cidade já tem ótimos quadros, mas coloquei meu nome à disposição para essa importante tarefa. Há muita coisa boa sendo realizada Brasil afora, práticas exitosas, e é importante estar preparados para esse novo mundo, acima de tudo tecnológico. Nunca fui político, mas sei a importância da boa política para a construção do bem comum”, completou.

Uma segunda candidatura também já esta pré-anunciada, trata-se do ex-vereador Rogério Bueno, agora filiado ao PSB, tendo como vice, o médico Armando Fortunato.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação