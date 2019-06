Próximo show do 5ª da Boa Música é com a banda Cara de Pau Motorcycle Rock

O melhor do Rock Clássico nacional e internacional dos anos 70 a 90. Assim será o repertório da banda Cara de Pau Motorcycle Rock no projeto 5ª da Boa Música desta quinta-feira (13) com composições do Barão Vermelho, Capital Inicial, Titãs, Plebe Rude, Pink Floyd, Creedence, Rolling Stones, Eric Clapton e muito mais!

O grupo é de Lavras e está completando 11 anos de estrada, sendo que esta é a terceira vez na Estação Ferroviária. Na formação os experientes músicos Cássio Coimbra (vocal), Wellington Teixeira (guitarra), Ricardo Mello (baixo) e Patrick Miguel (bateria).

O 5ª da Boa Música é uma iniciativa da Prefeitura de Varginha, com realização da Fundação Cultural. O evento conta com o apoio da Guarda Civil Municipal e Polícia Militar para garantir a segurança do público. Para se apresentar no projeto, as bandas devem entrar em contato pelo e-mail eventos@fundacaoculturaldevarginha.com.br ou pelo (35) 3690-2705.

Contato com a banda:

Cássio Coimbra

(35) 9 9127-4184