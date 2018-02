Próximo Mutirão da Dengue será quarta (21) no bairro Centenário II

A Vigilância Ambiental de Varginha informa que o próximo Mutirão da Dengue será realizado na próxima quarta-feira, dia 21, será realizado no bairro Centenário II, das 7h30 às 13h.

Os organizadores da ação pedem aos moradores que retirem de suas casas, deixando nas calçadas no mesmo dia bem cedinho, no máximo até 7h30, todos os materiais inservíveis como móveis velhos, latas, vidros, metais, pneus, objetos que possam reter água, dentre outros, pois os caminhões de coleta só percorrem as ruas uma única vez. Não serão recolhidos pelos caminhões galhos de árvores e entulhos de construção.

Cuidados com armazenamento de águas de chuva

Lembramos ainda sobre os cuidados que devem ser tomados com relação ao armazenamento de água captada das chuvas que estão se tornando grandes focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, do zika vírus e da febre chikungunya. É importante que os recipientes sejam devidamente tampados ou cobertos com telas bem finas e que as águas sejam cloradas.

Denuncie via telefone: Setor de Vigilância Ambiental (3690-2230) via e mail: denguedenuncias@varginha.mg.gov.br ou para a Guarda Civil Municipal – fone 153.

Fonte: Blog do Madeira / Foto: Reprodução