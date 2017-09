Prorrogadas as inscrições para a Virada Varginha 2017

A organização do festival acaba de anunciar que as inscrições de adesões de atividades e atrações para a Virada Varginha 2017 foram prorrogadas até 23h59 de domingo (01). O evento está programado para acontecer entre os dias 1º a 5 de novembro, em diversos locais espalhados por todas as regiões de Varginha.

“O processo de adesão de entidades e cidadãos é muito simples e o formulário demanda menos de 10 minutos para o seu preenchimento”, esclarece Suméria Comunian da equipe de produção.Nesta segunda edição, após uma primeira experiência em parceria com a Virada Sustentável, as iniciativas se concentrarão nos bairros e contemplará prioritariamente programação proposta por varginhenses, porém, iniciativas de outras cidades da região e de até de outros Estados também, aportarão na cidade.

A Virada Varginha reúne atividades e atrações totalmente gratuitas, cujo propósito seja, em algum nível, a contribuição por uma cidade e sociedade mais humana, justa e unida. Uma das característica marcantes do festival “de outro mundo” é a articulação entre todas as esferas da sociedade: governos, empresas e organizações não-governamentais, além de cidadãos engajados.

As ações mobilizadas vão desde música, teatro, instalações artísticas, exposições fotográficas, dança, ufologia, café, corridas e caminhadas, até atividades para crianças e idosos, entre outras. Já os espaços que acolherão as ações vão desde um mutirão de limpeza interna do Cine Rio Branco até os mais óbvios, como um festival de música na Concha Acústica, até os mais inusitados, como uma maratona de filmes e documentários durante 24 horas interruptas na praça PEC do bairro Jardim Estrela.

Você tem uma ideia para contribuir com a programação? Inscreva-se através do formulário disponível no site. A produção farão o possível, e o quase impossível se necessário, para lhe auxiliar na viabilização de sua proposta.

As inscrições estarão abertas até o dia 01 de outubro, para mais informações, acesse: www.viradavarginha.com.br