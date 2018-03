Pronatec encerra inscrições hoje

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), por meio do MedioTec, recebe, até às 23h59min desta segunda-feira (19), inscrições de estudantes do Ensino Médio para cursos técnicos gratuitos em diversas áreas.

Podem concorrer estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio, em escolas da rede pública de ensino de Minas Gerais. Os interessados devem ler, atentamente, todas as informações do edital e, em seguida, preencher o formulário de inscrição.

Nesta edição, são ofertados mais de 500 mil vagas de cursos técnicos, com o período de duração variando de 1 ano a 1 ano e meio. Em conformidade com as informações prestadas pelos candidatos no momento da inscrição, a seleção obedecerá aos seguintes critérios:

– 10% das vagas destinadas aos jovens com deficiências e para aqueles em medidas protetivas e socioeducativas;

– 65% das vagas destinadas aos jovens oriundos de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família matriculados no Ensino Médio;

– 25% das vagas destinada à ampla concorrência.

Os selecionados dentro do número de vagas disponibilizado deverão matricular-se na instituição de ensino que ofertará o curso para o qual se inscreveu. O período de matrícula, a documentação necessária e a data de início das aulas serão informados pela própria unidade de ensino.

Para comprovar as informações prestadas na inscrição, o candidato deverá apresentar, no momento da matrícula, os seguintes documentos: original e cópia do CPF e da carteira de identidade; comprovante de residência e de escolaridade.

O estudante classificado como excedente poderá continuar a concorrer, em segunda chamada, conforme convocação realizada pela unidade de ensino ofertante e obedecida a ordem de classificação.