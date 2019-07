Projeto Semeando Cores acontecerá no Carvalhos

Neste sábado (20), das 9h às 12h, a Associação Eu Escolhi Amar realizará mais uma ação do projeto “Semeando Cores”. Desta vez, ela acontecerá na Rua Joaquim Aparecido Ferreira, no bairro Carvalho. A iniciativa será aberta a toda comunidade. Basta comparecer ao local para participar!

O evento contará com diversas atividades recreativas para os pequenos, como pula-pula, tenda do desenho, pintura de rosto, dentre outros. A caixa d’água que se encontra no bairro será totalmente revitalizada, com muitas cores trazidas pelo grafite.

A realização é da Associação Eu Escolhi Amar, com incentivo da Prefeitura de Varginha e da Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e conta com o apoio da CLM Empreendimentos Imobiliários Ltda.