Projeto Samba na Comunidade realiza última edição do ano no Dia de Natal

Para celebrar o Natal e comemorar o grande sucesso durante o ano de 2018, o projeto Samba na Comunidade realiza na próxima terça-feira (25) a última edição do ano na Vila Barcelona. O evento é aberto ao público.

O samba e o pagode vão rolar a partir das 16h para trazer muita animação ao público na Quadra da Pedreira. O som fica por conta do Grupo Griff. “Para gente será muito especial tocar no dia de Natal na Vila Barcelona. O público pode ter certeza que a alegria marcará esta nossa apresentação do ano. A galera pode ir se preparando porque em 2019 vai ter muito mais”, diz William Santos, músico do Grupo Griff e idealizador do projeto.

O Samba na Comunidade é viabilizado pela Prefeitura de Varginha e Fundação Cultural, por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e conta com apoio do Instituto de Urologia e do Hospital Varginha.

Este ano, o projeto aconteceu no bairro Corcetti (06/10), no bairro de Fátima (10/11), na Vila Barcelona (24/11 e 25/12), reunindo milhares de pessoas nas rodas de samba.

Fonte e foto: Fundação Cultural de Varginha