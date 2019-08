Projeto OFFCINE realiza seletiva para oficinas gratuitas de cinema

Na próxima quinta-feira (8), às 18h, o Projeto OFFCINE 19 realizará a seletiva de alunos para cursar as oficinas de cinema gratuitamente em 2019. Para participar, os interessados deverão comparecer na Rua José Gonçalves Pereira, nº 149 – Vila Pinto.

A gratuidade será oferecida aos estudantes da rede pública de ensino ou estarem filiados às instituições parceiras do projeto, que são a Vida Viva e a Associação Artística Janet Finatti. É necessário levar uma declaração da escola ou entidade.

As atividades serão oferecidas para pessoas todas as idades. As vagas são limitadas. Confira as turmas e vagas:

• Interpretação para Cinema

Crianças a partir de 08 anos

15 vagas

• Interpretação para Cinema

Jovens (a partir de 13 anos) e adultos

15 vagas

• Roteiro

Jovens e adultos a partir de 13 anos

10 vagas

• Direção

Jovens e adultos a partir de 13 anos

10 vagas

• Produção

Crianças a partir de 08 anos, jovens e adultos

15 vagas

• Edição e Montagem

Jovens a partir de 13 anos e adultos

15 vagas

• Realização de Curta Metragem

Crianças, jovens e adultos

40 vagas

De acordo com a atriz e produtora cultural, Marina Azze, “no ano passado, os alunos que participaram das oficinas fizeram bonito. O filme ‘Juras’, produzido por eles, entrou em vários festivais de cinema deste ano. Alguns estudantes já produziram novos filmes e se destacaram em produções de fora como editores, atores, produtores. Um orgulho para a cidade!”

Festival de Cinema terá a maior premiação do Brasil

Além de oficinas cinematográficas, o projeto OFFCINE 19 realizará o Festival de Cinema com a maior premiação do Brasil. Após as exibições dos filmes que já estão sendo selecionados pela curadoria, serão distribuídos 50 prêmios na final do projeto.

Diretores, artistas, produtores do Brasil todo virão até Varginha apresentar os filmes produzidos por eles. Em 2018, as exibições aconteceram no Theatro Capitólio com entrada gratuita e sempre com casa lotada. Haverá ainda a realização de debates e workshops, com o propósito de promover um intercâmbio cultural dos alunos do projeto com os profissionais da área.

O OFFCINE 19 é uma realização da atriz e produtora cultural Marina Azze, com incentivo da Prefeitura de Varginha e da Fundação Cultural, por meio da da Lei Municipal de Incentivo, e com apoio da Unimed e Inter Aduaneira.